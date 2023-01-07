Konya'da "Karatay Konferansları" başladı

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından organize edilen "Karatay Konferansları", Karatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konferansta yazar Hatice Kübra Tongar'ın "Çocuklarımızın Hayatına Bıraktığımız İz, Çeyiz" başlığı altında Konyalılarla bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Tongar, ailelerin çocuklarından beklediklerinin çocuğun gerçeğiyle de uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Evlerimizin birbirinden daha huzurlu veya daha az huzurlu kılan şey çocuklarımızın uslu olup olmamaları değil, biz yetişkinlerin çocukların çocukluğuna ne kadar sakin yaklaşıp yaklaşamadığımızla ilgilidir. Çünkü çocuk çocukluğunu yaparken bizler delirebiliriz ya da onu bir çocuk olarak kabul edip daha sakince yaklaşabiliriz. Çocuklarımıza çok daha sakince yaklaşabilenlerin evleri daha huzurludur diyebiliriz. Çünkü çocuk çocukluğunu yapıyor."