Seydişehir'de engelli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 15 yaşındaki zihinsel engelli gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştürüldü.
İlçedeki bir özel okulda eğitim gören zihinsel engelli Ahmethan Bezci'nin polis olma isteği, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'ya iletildi.
Arıcı, okuldaki yetkililerle programı belirledi. Okula gelen ekipler, Bezci'ye polis üniformasını giydirerek, polis aracıyla okulun etrafında tur attırdı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, gazetecilere, Bezci'nin hayalinin bir günlüğüne de olsa yerine gelmesiyle herkesin sevindiğini söyledi.
Arkadaşları ve kendisinin çok mutlu olduğunu anlatan Kibar, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Arıcı ise kendilerinin de mutluluğa ortak olduğunu kaydetti.