Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen voleybol turnuvaları düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.

Final müsabakalarını izleyen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, turnuvanın birbirinden çekişmeli güzel müsabakalara sahne olduğunu söyledi.

Turnuva ile Beyşehir'de birlik, beraberlik ve kaynaşma ruhunun pekişmesi amaçlandığını belirten Samancı, emeği geçen teşkilat üyelerine de teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da sporun bir kaynaşma vesilesi olduğuna dikkati çekerek, turnuvaya katılanları tebrik etti.



AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ise bu tür sosyal ve sportif aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.

Program, dereceye girenlerin ödül ve madalyalarının verilmesinin ardından sona erdi.

- Beyşehir'de TOKİ'den emeklilere konut müjdesi

Beyşehir'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından emeklilere yönelik konut projesinde ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, merkez Hacıakif Mahallesi'nde 413 konuttan oluşan ve emekliler için yapılacak konutların ihale süreçlerinin tamamlandığını, inşaat aşamasına geçileceği belirtildi.

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