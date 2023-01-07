Kulu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tuncer Akalın (33) yönetimindeki 27 AAE 239 plakalı tavuk yemi taşıyan tır, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Akalın, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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