Konya'yı Adana, Ankara ve Aksaray'a bağlayan yollarda yoğun sis

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KONYA (AA) - Konya-Adana, Konya-Ankara ve Konya-Aksaray yollarında sabah saatlerinde ortaya çıkan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kırağı sebebiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Karayolları da yollarda tuzlama çalışma yürütüyor.

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