Konya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 BC 404 plakalı otomobil ile 51 EZ 675 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Sisin etkili olduğu bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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