Şehitler için hatim duası yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitler için Mevlit-i Şerif okunup, hatim duası yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Şube Başkanı Yakup Söğüt, dernek binasında her ayın ilk haftası mevlit okutulduğunu söyledi.



Dernek binasındaki törene katılan Kaymakam Pişkin de, "Tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı canını ortaya koyan veya vücut uzuvlarını bu uğurda hiç çekinmeden vermeyi göze alan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Şube Başkanı Yakup Söğüt, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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