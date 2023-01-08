Konya'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın çatısından düşen Suriye uyruklu kişi öldü.

Suriye uyruklu Abdüllatif Taccine (31), Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda baca temizlemek için çatıya çıktı.

Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Taccine, düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Taccine, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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