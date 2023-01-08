Konya'da eski tekel binası restore ediliyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince restoresine başlanan eski tekel binası - Depo No 4'te ilk harç, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada daha önce resmi kurum alanı olan ve yapılan çalışmalar neticesinde kültürel tesis statüsüne kavuşturulan binanın restorasyon çalışmalarının, 2023 yılı içinde tamamlanacağı, ilk harcın Başkan Altay tarafından atıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, Dar'ül Mülk Projesi kapsamında kültürel mirasın ortaya çıkarılması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük ihya hareketini yürüttükleri, eski tekel binasında da restorasyon çalışmalarına başladıkları bilgisini veren Altay, "Burası tescilli bir yapı. Mülkiyetin elde edilmesiyle burada proje çalışmaları tamamlandı. Bugün de ilk harç koyma törenini gerçekleştirdik. Özellikle gençlerimizin uğrak yeri olacak kitap kafenin, sergi alanlarının bulunduğu önemli bir merkezi inşa ediyoruz. Mevlana Caddemizin önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak bu binayı inşallah bu yıl içinde tamamlayarak özellikle gençlerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, dönemini yansıtacak bir eser ortaya çıkaracaklarını belirterek, "Kamulaştırmayla beraber yaklaşık 50 milyon lirayı geçen bir işi şehrimize kazandırmış oluyoruz. Burası aslında sur içerisinde bir yapı. 1930'lu yıllarda Türkiye'nin ilk modern mimari örneklerinden biri olarak inşa edilmiş. Bu tescilli yapıyı o döneme ait verilerini kullanarak, içerisinde bugüne kadar kendini korumuş bütün ögeler korunarak baştan aşağı restore ediyoruz. İlk dönem Cumhuriyet mimarisinin önemli eserlerinden birisini böylece Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Özellikle gençlerimizin uğrak yeri olacak bir mekan inşa etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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