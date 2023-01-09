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Bedensel engelli eski milli bilek güreşçi, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor

AA

Bedensel engelli eski milli bilek güreşçi, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Bedensel engelliler bilek güreşinde yıllarca Türkiye'yi temsil eden eski milli sporcu Yılmaz Fazıloğulları, bu spora gönül verenlerin başarısına katkı sağlıyor.

Çocukluğunda geçirdiği trafik kazası sonucu kalça çıkığına bağlı sağ bacağında kısalık oluşan Fazıloğulları, 2000 yılında bilek güreşine başladı.

Katıldığı Türkiye şampiyonalarında hem sağ hem de sol kolda bileği bükülmeyen Fazıloğulları, milli sporcu olduktan sonra Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etti.

Türkiye'yi temsil ettiği 21 yıllık süreçte çok sayıda önemli başarıya imza atan Fazıloğulları, en önemli başarısına, Romanya'da 2016'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bedensel engelliler kategorisinde sağ kolda şampiyon, sol kolda ise ikinci olarak ulaştı.

Yine aynı yıl Brezilya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Fazıloğulları, iki yıl önce Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan gelen teklifle, aktif sporculuk hayatını sonlandırarak başantrenör oldu.

Aynı zamanda ulusal bilek güreşi hakemliği de yapan Fazıloğulları, Meram Belediyespor çatısı altında 15 sporcuyu şampiyonalara hazırlıyor.


- "Bilek güreşinde Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek"


Bilek Güreşi Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Fazıloğulları, AA muhabirine, martta yapılacak Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ile nisan ayındaki Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iyi dereceler elde etmek istediklerini söyledi.

Çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Fazıloğulları, "Hedefimiz, Türkiye şampiyonalarında iyi dereceler elde edip Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmak. Bilek güreşinde Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. İnşallah bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.


- İki yılda 13 altın madalya kazanıldı


Fazıloğulları, dünyadaki çoğu sporcunun, Türk rakipleri karşısında çekindiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bedensel engelliler kategorisinde 2021'de Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda takım olarak şampiyon olduk. Antalya'da geçen yıl düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise sporcularımızın birçoğu rahatsızlanmasına rağmen üçüncülük elde ettik. İki yıllık süre içerisinde milli sporcularımız, dünya şampiyonalarında 5, Avrupa şampiyonalarında da 8 altın madalya kazandı. O kürsünün en tepesine çıkıp İstiklal Marşı'nı okutabilmek herkese nasip olmuyor. Ben sporculuk yıllarımda katıldığım Türkiye şampiyonalarında ilk üçüncülük madalyamı alabilmeyi yıllarca hayal ettim."

Federasyon yetkililerine teşekkür eden Fazıloğulları, sporcuların çalışma ortamlarından bu sporda devamlılıklarına kadar her şeyiyle ilgilenmeye çalıştığını dile getirdi.

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