Konya'da 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da bir tırda yapılan aramada 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray'dan gelen bir tırı kent girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak sigaraların diğer illere sevk edilmek üzere Konya'ya getirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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