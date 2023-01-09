Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçtaki B.D. ve E.K'nin üst aramasını yaptı.

Aramada üzerlerinde bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​​​​​

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