Konya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları

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KONYA (AA) - Konya'da Selçuklu, Meram ve Karatay belediye başkanları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mesajında, basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olarak demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir misyonu üstlendiğine dikkati çeken Pekyatırmacı, "Bu bağlamda Konya basını etik kurallara uygun yayınlarıyla örnek olmaya devam ediyor. Kamuoyunun ülke ve dünya gündeminde yaşanan tüm gelişmelerden anında haberdar olması amacıyla gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm basın mensuplarımızın ortaya koydukları gayret ve özverili çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tarafsız ve ilkeli gazetecilik görevini yürüten başta yerelde çalışan gazeteler olmak üzere tüm gazetecilerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da mesajında, basın mensuplarının özverili çalışmalarla dünyanın dört bir tarafında yaşanan olaylara ilişkin bilgi verme vazifesini yerine getirdiğini vurguladı.

İçinde bulunulan teknoloji çağının bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığına fakat çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirdiğine değinen Kavuş, "Bu noktada gazetecilerimiz tecrübe ve deneyimleriyle yanlış haber ve bilgileri süzgeçten geçirerek dezenformasyonu önlemektedir. Yaptıkları objektif haberlerle ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmada ve elde ettiği başarıların çoğalmasında, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlandığı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında yaptığı atılımlar ve çalışmalarda değerli gazetecilerimizin emeği ve katkısı yadsınamaz bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da mesajında gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kılca, basın mensuplarının yerel ölçekte şehrin, genel ölçekte de ülkenin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halkımızın gözü, kulağı ve sesi konumundaki Konya'mızın tüm basın ve medya kuruluşları, işlevselliği ve görevlerini yerine getirme noktasındaki çalışmaları, yaptığı yayınlar, ortaya çıkardığı ürünler ile geldiği seviye takdir edilecek konumdadır. Şehrimiz ve insanımız adına ortaya konulan bu gayret dolayısıyla Konya'mızın yerel basını başta olmak üzere tüm medya kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarını Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik etti.

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