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Konya'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı

AA

Konya'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kısmı ekmeğin arasına gizlenmiş 800 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 230 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu ve uyuşturucu satıcılarının kaldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri takip edilen eve operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında polisi karşısında gören şüpheliler, ellerindeki uyuşturucu maddenin bir kısmını pencereden bahçeye attı.

Evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramada, uyuşturucunun bir kısmının lavaş ekmeğin arasına gizlendiği belirlendi.

Operasyonda 8 paket halinde 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 230 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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