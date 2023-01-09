Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında basın mensuplarının kentteki birlik ve beraberliğe büyük katkısı olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazetecilerin, haber alma hak ve hürriyetinin sağlanması bakımından son derece hassas bir vazifeyi yerine getirdiğini, vurgulayan Altay, "Her türlü şart ve koşulda görevlerinin başında olan gazetecilerimiz, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olmaya devam ediyor. Sağduyulu ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, milli ve manevi değerlerimize karşı büyük bir hassasiyet gözeten gazetecilerimiz, milletimizin gönlünde ulvi bir yer edinmeyi başarmıştır." ifadesini kullandı.

Altay, Konya özelinde yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:

"Kentimiz özelinde bakarsak şehrimizin birlik ve beraberliğinin güçlü olmasında basın mensuplarımızın büyük katkısı vardır. Kalemi güçlü, tarafsız, ülkesini, milletini, vatanını seven basın mensuplarımız Türkiye'ye öncülük ediyor. Tüm hemşehrilerim adına basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Yerelde ve ulusalda, milletimizin yükselen sesi olarak, büyük bir sorumluluk üstelenen medya mensuplarımız, ülke olarak yaşadığımız her türlü olağanüstü durumda etkili bir koordinasyon ve bilgi akışı sağlayarak son derece önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Üstün gayretleriyle vazifelerini en güzel şekilde yapan tüm medya çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm gazetecilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum. 2023'ün sağlıklı, mutlu, huzurlu bir sene olmasını temenni ediyorum."

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