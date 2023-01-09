Konya Valisi Özkan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin eden basının, vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirtti.

Tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışının hukuk ve düşünce özgürlüğünün gelişiminde de çok etkili bir araç olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Medya, toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulması açısından çok önemli bir mecradır. Konya'mızın yerel basını da büyük bir sorumluluk bilinci ve özverili çalışmalarıyla şehrimizin sesi olmakla beraber, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtıp gelişimine her anlamda katkı sağlamaktadır. Özveriyle toplum adına görev alan, zorluklara rağmen mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum."

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