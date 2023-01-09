Bozkır'da 2022'de 130 nikah kıyıldı

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KONYA (AA) - Bozkır Belediyesi, 2022 yılında evlilik kararı alan 130 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.

Bozkır Belediyesi Evlendirme memurluğuna başvuran 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere, 130 çiftin nikahları Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile evlendirme memuru Osman Boşnak tarafından kıyıldı.

Evlenmek için belediyeye başvuran çiftlerin mutluluklarına ortak olan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi.

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