Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özdemir'den 10 Ocak mesajı

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KONYA (AA) - Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, zor şartlarda mesleki faaliyetlerini sürdüren tüm basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

10 Ocak'ın gazeteciler açısından gerçek manada anlam ifade edebilmesi için içeriğinin de doldurulması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Başta teknoloji alanı olmak üzere zaman içerisinde yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişmeler sektörümüzü de doğrudan etkiliyor. Bu sürece meslektaşlarımız dahil olmaya ve kendilerini güncellemeye gayret ediyor. 2023 ile mesleğimizi ilgilendiren önemli bir dönüşüm süreci de başlamış oldu. Kısa bir süre sonra da bu süreç neticelenecek. Dijital mecralar daha çok önem kazanacak. Ancak bu süreç biraz sancılı geçecek. Umuyoruz ve diliyoruz ki meslektaşlarımız açısından kazanımların arttığı, çalışma şartlarının iyileştirildiği bir dönemin de başlangıcı olmuş olur."

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