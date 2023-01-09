Kadınhanı'nda Köy Yaşam Merkezi ve Tabiat Okulu hizmete sunuldu

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KONYA (AA) - Konya'nın kapsamda Kadınhanı ilçesine bağlı Şahören Mahallesi'nde atıl durumda bulunan köy okulu Köy Yaşam Merkezi ve Tabiat Okulu olarak yeniden hizmet vermeye başladı.



Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapalı durumdaki köy okullarını yeniden düzenleyerek köy yaşam merkezi haline getirme projesini uygulamaya başladıklarını belirtti.



Şahören Mahallesindeki okulu küçük tadilatlar ile Şahören Köy Yaşam Merkezi ve Tabiat Okulu haline getirdiklerini dile gfetiren Yavuz, "Köy Yaşam Merkezimiz sayesinde mahallemizde taşımalı eğitim ile başka bir mahalleye taşınan öğrencilerimizin kendi köylerinde eğitim almalarına olanak sağladık. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından oluşturulan atölye ile mahalledeki kadınlarımıza el sanatları ve nakış kursları ile hizmet etmeye başladık." dedi.



Yavuz, öğrencilerin köy hayatını yakından tanırken, parkur oyunları, robotik kodlama, resim, okçuluk ve zeka oyunları gibi alanlarda eğitimler aldığın söylerine ekledi.

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