Kulu'da ayakkabı hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir dairenin önündeki ayakkabıları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Camikebir Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşayan Musa Ö, kapısının önündeki ayakkabıların çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi.



Kamera kayıtlarını kontrol eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sabıkalı oldukları tespit edilen şüpheliler B.A. ve R.Ö. adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.







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