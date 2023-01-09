Konya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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KONYA (AA) - Konya'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolaysıyla düzenlenen programda buluştu.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri ile Konya Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın buluşması programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin çok önemli ve kıymetli bir meslek olduğunu söyledi.

Bilgi edinme hakkını kullanan vatandaşlara hizmet eden bir sektörde görev yapan gazetecilerin yazdığı her kelimenin önemli olduğunu vurgulayan Usta, "Tüketim toplumundayız. Haberlerin de çok hızlı tüketildiği ancak yalan haberlerin çok çabuk yayıldığı, değer gördüğü, işin doğrusunu, düzeltmesini yapsanız bile yalanın yine hafıza da kaldığını unutmamak gerekir. İşte bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmek hepimizin vazifesi olsa gerek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve sosyal mecralarla ilgili hazırlanan düzenlemelere de değinen Usta, şunları kaydetti:

"Dünyada daha demokratik özgür bir bakış açısının yaygınlaşması için ülkemizdeki çalışmaları ve faaliyetleri örnek olarak sunma çabası içindeyiz. Bu konuda bizi haksız eleştirenlere eleştirilerini hiçbir zaman kabul etmediğimizi göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü derdimizin hiçbir zaman basını veya çok sesliliği susturmak olmadığını çok net söylüyoruz. Bugüne kadar bu ülkede herkesin fikrini, düşüncesini, inancını istediği gibi yaşayabildiği ve paylaşabildiği bir ortam sunduk."

Usta, toplumun ve vatandaşların yararına yürütülen çalışmalara devam edeceklerini belirterek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da gazetecilerin, haber alma hak ve hürriyetinin sağlanması bakımından son derece hassas bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Altay, hak ve hakikatten ayrılmayan, devletinin ve milletinin yanında saf tutan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise basın emektarlarının yerine getirdiği görev ve üstlendiği sorumluluğun çok değerli olduğunu kaydetti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ve birçok basın mensubu katıldı.

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