Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ertaş, mesajında, basının demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.



Teknolojinin gelişmesiyle her anlamda objektif ve doğru bilgiye daha kısa sürede ulaşma ihtiyacının artması dolayısıyla basının sorumluluğunun arttığını vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:



"Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Toplumsal değerlerimize saygı çerçevesinde, kişi hak ve özgürlüğünü gözetme ilkesinin ışığında kamuoyunu tarafsız, şeffaf habere ulaştırmak ve güçlü bir toplum düzeninin sağlanmasına hizmet etmek tüm basın mensuplarımızın daima temel amacı olmalıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bu özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.