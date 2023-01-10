Konya'da drift yapan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira para cezası verildi

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KONYA (AA) - Konya'da drift yaparken polis aracını görüp kaçan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesindeki bir kavşakta drift yapan otomobili gören polis ekibi, sürücüye "dur" ikazında bulundu.

Kaçan sürücünün, EDS ve PTS kayıtlarından Yeni İstanbul Caddesi'nden Bosnahersek Mahallesi'ne doğru gittiği belirlendi.

Yaşanan kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak kaza yapınca yakalanan Berat T'nin 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, "alkollü araç kullanmak, drift yapmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, aracında cam filmi ve abartılı egzoz bulundurmak" suçlarından 60 bin 744 lira para cezası kesildi.

Adli işlemleri için emniyete götürülen Berat T'nin otomobili trafikten men edildi.



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