UNESCO'nun geçici listesinde yer alan Eşrefoğlu Camisi'ne 6 ayda 157 bin ziyaret

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KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesindeki 723 yıllık tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni 2022'nin son 6 aylık döneminde 157 bin 590 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü olarak kabul edilen Eşrefoğlu Camisi'ne yerleştirilen dijital ölçüm cihazıyla yapılan ölçüme göre camiyi 2022'nin son 6 aylık döneminde 157 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "çivisiz cami" olarak da bilinen tarihi mekanın aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daimi listeye alınması yönünde çalışmaların yürütüldüğü camimizin farklı yönleri de ele alınmaktadır. Bunlardan biri de gelen ziyaretçi sayısının tespit edilmesi. Bununla ilgili olarak da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Beyşehir Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfımız ile Beyşehir’de bulunan Ali Akkanat Turizm Fakültemiz tarafından ibadethanemize dijital ölçüm cihazı yerleştirilmişti. Bu ölçüm cihazıyla camiye gelenlerin sayısı artık aylık, haftalık, günlük olarak ölçülmektedir. Ölçüm cihazının yerleştirilmesi sonrasında ilk ziyaretçi sayısal verileri 2022'nin temmuzdan itibaren alınmaya başlanmıştı. Geride kalan yılın temmuz aralık arasında camimizi 157 bin 590 kişi ziyaret etmiştir."

Öte yandan, istatistiklere göre tarihi caminin söz konusu 6 aylık dönemde günlük ortalama ziyaretçi sayısının 856, cuma günleri ortalama ziyaretçi sayısının 1049, hafta içi günlerde ziyaretçi sayısının 93 bin 371, hafta sonu günlerdeki ziyaretçi sayısının ise 64 bin 219 olduğu kaydedildi.

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