Cihanbeyli'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, AK Parti İlçe Başkanı Büneyye Ekinci, MHP İlçe Başkanı Bayram Aydoğan ve her iki teşkilatın yöneticileri ile Kuşça ve Karabağ mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Kale, Kuşça Mahallesinnde "İlgi ve desteklerinden dolayı tüm büyüklerime ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Karabağ Hane-i Mevan'da da hemşerilerimizle buluştuk. Candan ilgi ve muhabbetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Karabağ bizimle birliktedir. Şüphesiz en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir." dedi.

- Başkan Kale'den 5 Mahalleye Müjde

Mehmet Kale, 5 mahalleye daha aydınlatmalı çim saha kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, ilçedeki saha sayısının 36'ya yükseleceğini açıkladı.

Kale, gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini ve onların taleplerini ön planda tuttuklarını ifade ederek, "Taşpınar, Kuşça, Mutlukonak, Karatepe ve Ahirigüzel'e aydınlatmalı yeni sentetik çim sahalar kazandıracağız. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Gençlerimize verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirdik. Mahallelerimize yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun." dedi.



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