10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluştu.



Selçuklu Kafede düzenlenen programda, gazetecilerin çok önemli bir kamu hizmetini verdiklerini belirten Kaymakam Pişkin, "İlçenin nabzını tutan sizlersiniz. Beraberce Seydişehir’e hizmet ediyoruz. Bu anlamda sizlerin varlığı bizlere güç vermiştir. El birliği ve gönül birliği içerisinde ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bütün basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Hepinize sağlık sıhhat içerisinde uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam da, Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür ederek, "Bu kahvaltı bizlere verdiğiniz değeri ifade ediyor. Bu tür programlar biz gazetecileri memnun ediyor. Sağ olun var olun." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ile ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.

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