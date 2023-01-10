Konya'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine gelen iki çağrıdan biri asılsız

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KONYA (AA) - Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılardan yarısından fazlasının asılsız ihbar olduğu bildirildi.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2 milyon 267 bin 217 çağrının geldiği belirtildi.

Gelen her çağrının önemsendiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bu çağrıların 1 milyon 84 bin 715'i asıl olup, 1 milyon 182 bin 502 çağrı ise asılsız. Müdürlüğümüze gelen çağrıların tümüne cevap verilmiştir. 112'yi gereksiz her arama farkında olmadan bir insanın yaşama hakkının elinden alınmasına yol açabilir. 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz yere meşgul edilmesi nedeniyle gerçekten acil yardım bekleyen kişi veya kişiler hayatlarını kaybedebilirler. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çevremize 112 Acil Çağrı Merkezinin ne kadar önemli bir görev üstlendiğini, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini, gereksiz çağrılarla 112'nin meşgul edilmemesi gerektiğini belirtmeliyiz."

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl bazı etkinliklerin düzenlendiği vurgulanan açıklamada, 2023 yılında 65 yaş üzeri vatandaşların acil bir durum yaşaması halinde kendilerine hızlı ve etkin bir hizmet verilebilmesi amacıyla bilgilerinin 112 Acil Çağrı rehberine kaydedileceği bilgisi verildi.





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