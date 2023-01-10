Seydişehir'de "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen "Kitap iyileştirir" sloganıyla başlayan kitap bağış kampanyası Seydişehir Cezaevinde gerçekleşti.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat'ın açılış konuşmasıyla başlatılan kampanyada ilk kitap bağışını Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Öztürk İlçe Kütüphane Müdürü Birol Yılmaz yaptı.

Başsavcı Özkubat, cezaevlerinde bulunun hükümlülerin sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri ve boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri için kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını istediklerini belirterek, "Hükümlülerin kütüphaneleri etkin kullanmaları ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri için Adalet Bakanlığımız ve Kültür turizm bakanlığı iş birliğinde yapılan protokol sayesinde kurum kütüphanemizde 4 bin 659 ve ilçe halk kütüphanemizde ise yaklaşık 20 bin kitap hükümlü ve tutuklularımızın hizmetine sunulmuştur. 2022'de kurum kütüphanemizden 1591, İlçe Halk Kütüphanemizden ise 828 kitaptan hükümlü, tutuklular ve personelimiz faydalanmıştır." diye konuştu.



Özkubat, kitap bağışı kampanyasının 15 Şubat'a kadar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Seydişehir Adliyesi, Seydişehir Kapalı Cezaevi, Beyşehir Adliyesinde kitap bağış stantlarında devam edeceğini söyledi.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Kütüphane Müdürü Birol Yılmaz, hakim ve savcılar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.