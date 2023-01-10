Konya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 15 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Otomobildeki şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, silahların Beyşehir ilçesindeki bir iş yerinden teslim alındığı tespit edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreste yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, 5 kısa namlulu pompalı tüfek, 10 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 17 tabanca fişeği, 265 tabanca şarjörü, 8 av tüfeği şarjörü ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.