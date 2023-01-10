MHP Yalıhüyük İlçe teşkilatı ‘Komşum Nasılsın’ temalı ev ziyaretleri yapıyor

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KONYA (AA) - MHP Yalıhüyük İlçe teşkilatı üyeleri "Komşum nasılsın" temalı ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.



Ziyaretlerle ilgili olarak bilgi veren MHP Yalıhüyük İlçe Başkanı Abdullah Ceran, "İlçemizde bu çalışmalarımız karşılık buluyor. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor bizleri davet ediyorlar." dedi.

Başkan Ceran ayrıca bu yönde çalışmaların devam edeceklerini ifade ederek, yakında ilçedeki esnafları ziyaretlere başlayacaklarını da sözlerine ekledi.



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