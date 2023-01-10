Başkan Altay, yılın ilk meclis toplantısında 2022 yılını değerlendirdi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılının ilk meclis toplantısında son bir yılın değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılında hayata geçirilen hizmetleri anlatarak, altyapıdan yol çalışmalarına, tarımdan ulaşıma, eğitimden kültüre ve sosyal hayata dönük birçok alanda yapılan yatırımlarla hizmetle dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Projelerin birlik beraberlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkati çeken Altay, "Bu işleri hep birlikte yapıyoruz. Hem meclis üyelerimiz, hem çalışanlarımız Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ'de hizmet üretiyor. Şu anda belki yüzlerce farklı noktada arkadaşlarımız havanın bu soğuk olduğu zamanda bile çalışıyor. Ben de tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'da sürdürülen projelere verdiği destekler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ayrıca teşekkür eden Altay, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sadece Konya'mızda yapılan işlerde değil Türkiye’de de göğsümüzü kabartıyor. Özellikle de hafta sonu Manavgat’ta yapılan konutlarla ilgili vatandaşlarımızın söylediklerini duyunca insanın duygulanmaması mümkün değil. Hem kendilerine, hem Sağlık Bakanımıza hem de bizi temsil eden tüm Konyalılara ben tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Meclisimiz hayırlı olsun." dedi.

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