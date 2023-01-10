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KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" münasebetiyle Akşehir'deki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu.



Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda yapılan etkinliğe, Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’nın yanı sıra; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, Akşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Doğan, yerel gazete çalışanları, ulusal ajans ve televizyon temsilcileri, Akşehir’de yayın yapan yerel radyo temsilcileri katıldı.

Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu dile getiren Başkan Akkaya, özellikle sahada koşturan basın mensuplarının fedakar bir şekilde çalıştığını söyledi.



Akkaya, "Yaptığınız haberlerle tüm kurumlara yol gösterici olma, daha güzelleri yakalama, daha güzel hizmet etme, eksiklikleri, görme gibi konularda görev addediyorsunuz. Bunun için sizleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Hepinize görevlerinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla böyle nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum." dedi.



Gazeteciler adına düşüncelerini paylaşan Cemiyet Başkanı İdris Doğan da Başkan Akkaya'ya ev sahipliği için teşekkürlerini ileterek tüm meslektaşlarının Gazeteciler Günü'nü kutladı.



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