Başkan Tutal, basın mensuplarını termal tesislerde ağırladı

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde düzenlediği programda, gazetecilerle buluştu.

İlçe Belediye Başkanı Tutal, basın mensuplarını ağırladığı Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde, demokratik bir ülkenin gelişimi için özgür basının çok önemli olduğunu söyledi.



Başkanı Mehmet Tutal gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Bayramını kutluyarak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzde beraber olmak, birlikte kutlamak istedik. Öncelikle 10 Ocak Gazeteciler Bayramınızı kutluyorum. 8 yılımızı tamamladık. Seydişehir eğitim seviyesi kültür seviyesi yüksek olan bir ilçe. Böyle kültür seviyesi yüksek olan bir ilçenin basını da güçlü olur. Zaman zaman sizlerle istişare ediyoruz. Zaman zaman öğüt almamız gereken bir şey varsa faydalanıyoruz. Her hangi bir dışlamaya, herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden. Görüş ve düşünceleriniz bizim için önemli. Gücümüz nispetinde basın mensuplarına yerel gazetelerimize yardımcı olacağız." dedi.



Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam da, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a ilçede görev yapan basın mensuplarına vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların ardından çekilen toplu fotoğrafla program sona erdi.

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