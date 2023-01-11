Beyşehir'de oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen baba yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece yarısı Yeni Mahalle, 41344 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Y, (32) babası N.Y.'yi (61) ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralanan baba adrese çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Oğlu tarafından bıçaklanan babanın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından adresten ayrılan E.Y. ise polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde yakalanırken, tedavisi için bir hastanenin psikiyatri bölümüne sevk edildiği öğrenildi.

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