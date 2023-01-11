Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kılca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını oylayan Kılca, çevre-yaşamda ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

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