Yunak'tan askere giden gençler uğurlandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde vatani görevini yapmak için askere giden gençler, Türk bayrağı açarak harçlık toplama geleneğini, yaşatmaya devam ediyor.



Türk bayrağı açıp ilçe merkezini baştan başa gezen asker adayı gençlere, esnaf ve alışveriş yapan ilçe sakinleri harçlık verip sağ salim dönmeleri için dua etti.



Çarşamba pazarı alanında da vatandaşlar asker adaylarını alkışlayarak sevgi gösterisinde bulunup, harçlık dağıttı.

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