Konya Büyükşehir Belediyesi "Sosyal Kart" limitlerini artırdı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi "Sosyal Kart" limitlerini yüzde 100 oranında artırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de 31 ilçede 114 bin 707 haneye 81 milyon lira değerinde Sosyal Kart desteğinde bulunduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak için sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Sosyal Kart, ihtiyaç sahiplerinin kentteki tüm marketlerden alışveriş yapmalarına imkan tanıyan önemli bir uygulama. Şehrimizin hiçbir noktasında ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Sosyal Kart, eğitim desteği, su faturası, ekmek, ısınma, barınma ve ulaşım desteği ve diğer sosyal destekler olarak hemşehrilerimiz için sağladığımız katkı toplam 342 milyon 230 bin lira oldu. Şimdi de bizden destek alan yaklaşık 10 bin ailemizin kart limitlerini yüzde 100 oranında artırdık. Sosyal Kart'tan faydalanan hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, nüfusu 2'ye kadar olan ailelere aylık 1000, 3 ve 4 nüfuslu ailelere 1500, 5 ve üzeri nüfusu olan ailelere ise aylık 2 bin lira Sosyal Kart desteğinde bulunduğu belirtildi.

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