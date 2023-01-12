Konya'da yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan gelin ve kaynana yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen gelin tutuklandı, kayınvalidesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Polis, şüphelendiği iki kadının valizinde yaptığı aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Nevruz G. ile kayınvalidesi Çilem G. gözaltına alındı



Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nevruz G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Çilem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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