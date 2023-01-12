Beyşehir'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Habip Ö. idaresindeki 25 AP 666 plakalı minibüs Beyşehir - Akseki kara yolunun Kaymakam Virajı Mevkisinde refüje devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.