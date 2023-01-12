KONTİMDER Başkanı Küçük'ten "Yeni Evim Kampanyası" değerlendirmesi

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KONYA (AA) - Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Küçük, orta gelir grubundaki vatandaşlar için başlatılan konut kampanyası ile inşaat sektöründe konut üretiminin artacağını ve hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Küçük, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, kampanyanın, ev almak isteyen orta gelirlilere önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, konut edinmeyi, üretmeyi teşvik eden ve destekleyen bir proje olduğunu bildirdi.

İnşaat sektörünün durgun bir döneminde böyle bir kampanyanın konut sektörünü hareketlendireceğini vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:



"Yıllık 750 bin olan konut ihtiyacının yüzde 15’i kamu tarafından üretiliyor. Bu kampanyayla küçük ve orta çaplı firmaların konut üretiminde tekrar devreye girmesi bekleniyor. Bu modelle 'Proje tamamlanır mı?' endişesi de ortadan kalkacak. Önceki yıllarda toplam satışın yarısını oluşturan sıfır konut satışları son senelerde yüzde 30'lara indi. Bu gerilemenin en önemli nedeni yeni konut projelerinin başlayamamasıydı. Vatandaşlar yüzde 0,69'dan başlayan ve psikolojik sınır olan yüzde 1'in çok altında kalan faiz oranıyla yeni konut sahibi olabilecek."





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