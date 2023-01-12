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Konya'da kiracısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

AA

Konya'da kiracısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

KONYA (AA) - Konya'da su faturası anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldüren, bir kişiyi de yaralayan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay ve "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimiyle verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Hüseyin Mahir'in ev sahibi, maktul Mevlüt Kapan'ın kiracı olduğu, su saatini ortak kullandıkları belirtildi.

Kararda, sanığın aşamalarda birbirine benzeyen savunmalarında olay tarihinden önce maktulle tartıştıkları, kendisine küfür ettiği beyanında bulunduğu ifade edildi.

- "Haksız tahrik" indiriminin gerekçesi

Bu tartışmayı gören herhangi bir görgü tanığı bulunmadığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar maktulün eşi bu tartışma sırasında bir küfürleşme olmadığını beyan etmişse de aynı beyanında maktul ile sanık arasındaki konuşmaları duymadığını da açıklamıştır. Bu haliyle bu çelişkili beyana itibar edilmesi mümkün görülmemiş, sanık ile maktul arasında küfürleşme olduğu 'şüpheden sanık yararlanır' evrensel hukuk ilkesi doğrultusunda kabul edilmiştir. Bu sebeple maktulden kaynaklı küfürleşme nedeniyle olayın meydana geldiği vicdani kanaatine varıldığından sanık lehine 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmış ancak maktulden kaynaklı haksız fiilin ağırlığı dikkate alınarak 'alt sınırdan' haksız tahrik indirimi yapılmıştır."

Kapan'ın eşi Havvanur Kapan'ın avukatı Tarık Korkmaz, verilen karara ilişkin istinaf mahkemesine itiraz başvurusunda bulunacaklarını, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Meram ilçesinde iki katlı evin bahçesinde 10 Mayıs 2022'de Hüseyin Mahir ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmıştı. Mahir, Kapan ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali G'yi tüfekle yaralamış, Kapan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Görülen duruşma sonrası Mahir'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, heyet bu cezayı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, 18 yıla düşürmüştü.

Mahir'e, Mehmet Ali G'ye yönelik işlediği suçtan dolayı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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