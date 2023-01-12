Ilgın'daki tarihi kapılıca hamam 2022 yılı içerisinde 450 bin kişiyi ağırladı

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KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan ve geçmişi Roma dönemine dayanan Sahib Ata Vakıf Hamamı 2022 yılı içerisinde toplam 450 bin kişiyi ağırladı.



Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde önemli devlet adamlarından Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından 1236 yılında havuzlu ilk Türk Hamamı olarak yaptırılan tarihi hamam halen varlığını sürdürüyor.

Konuya ilişkin konuşan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Dağın eteklerinden çıkan su, çıktığı şekilde herhangi bir müdahaleye gereksinim duyulmadan havuzlara verilmektedir. Kaplıca suyu renksiz ve kokusuz olmasından dolayı içilebilir özelliğe de sahiptir. Her geçen gün yerli ve yabancı turist kapasitesini artıran kaplıcamız 2022 yılı içerisinde yaklaşık 450 bin kişiyi misafir etti. İnşallah bu yıl hayata geçireceğimiz otel projemizle çok daha fazla vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı, bütün kaplıca severleri bu güzel ve şifa deposu suyu keşfetmesi için şehrimize, Ilgın'a bekliyoruz." dedi.

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