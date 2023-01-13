Konya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erkan Ü. idaresindeki 32 LF 966 plakalı hafif ticari araç, Yenidoğan-Karaali mahalleleri yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Emin T, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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