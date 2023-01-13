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Konya'da "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" programı yapıldı

AA

Konya'da "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" programı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" eğitim programı düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin finans desteğiyle Türkiye Adalet Akademisi koordinesinde uygulamaya konulan proje, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda anlatıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 2022'de çok sayıda eğitime imza attıklarını, 2023'te de bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Hedefin, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirebilmek olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Adalet Akademisi, hakim, savcı adaylarını eğitmek ve mesleğe hazırlamak noktasında mevcut bilgileri tamamlaması ve sürdürülebilir hale getirmesi amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Faaliyetlerimizi yürütürken akademi olarak kaynak eserler de oluşturuyoruz. Şu an adaylarımız için oluşturduğumuz eğitim müfredatında yer alan 40 dersin kitap yazma işlemlerinde sona geldik. 30'un üzerinde ders kitabımız meslektaşlarımızın hizmetine sunuldu. Birbirinden kıymetli meslektaşımızın ortaya koyduğu birikimlerle genç meslektaşlarımıza, görevine yeni başlayan hakim ve savcılara destek sağlamayı düşünüyoruz."

Özdemir, yargı kararlarında gerekçelendirme çalışmasında da sona gelindiğini belirterek, "Özellikle ceza, hukuk ve idari yargı anlamında ilk derece mahkemeleri için bir karar yazma rehberi taslağı oluşturduk. Bunlar kesinleştiğinde siz meslektaşlarımızla paylaşılacak ve ilgili mevzuat altyapısı değiştirilerek UYAP'ta ve yönetmeliklerde bunlara ilişkin yasal dayanaklar oluşturularak bu tarz karar yazma yönünde adliyelerimizde yeni bir çığır açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- 1500 hakim ve savcının meslek içi eğitimden yararlanması hedefleniyor

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar ise eğitim programının daha önce Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya, Mardin, Diyarbakır ve Van'da yaklaşık 1000 hakim ve savcıyla gerçekleştirildiğine değindi.

Başpınar, Türkiye Adalet Akademisi işbirliğindeki proje kapsamında martın ortasına kadar yaklaşık 1500 hakim ve savcının meslek içi eğitimden faydalanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da insanın, insan gibi yaşamasının temel alındığı haklarının başında özgürlük ve güvenliğin geldiğini söyledi.

Proje kapsamında "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" başlıklarına dikkati çeken İnal, "Umarım bu eğitimimizde yapılacak paylaşımlardan hep birlikte istifade edeceğiz. Önümüzdeki dava ve soruşturmalarda adalet bağı temel beklentisinin bir an önce ve dosyaların usule uygun şekilde neticelenmesine yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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