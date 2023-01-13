Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aramada, 67 tabanca, çok sayıda tabanca parçası ve tabanca üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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