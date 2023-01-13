Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "Engelsiz Konya Mobil Uygulaması"

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Konya Mobil Uygulaması"nı başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Engelsiz Konya Mobil Uygulaması"nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kentteki tüm dezavantajlı grupların daha rahat hareket kabiliyeti kazanmaları için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yer alan engelli derneklerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladığımız yeni uygulamamız da buna hizmet etmek için tasarlandı. Geçtiğimiz yıl Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülleri yarışmasında ödüle layık görülen mobil uygulamamızın ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun elinden almıştık. Amacımız sevgi ve merhamet şehri Konya'mızda tüm dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak. Bu tür örnek çalışmalarımız artarak devam edecek inşallah. Engelli kardeşlerimiz için hayırlı olsun."

Uygulamanın tüm dezavantajlı kesimler için farklı hizmetler sunduğu, özellikle görme engellilere yönelik oluşturulan özel ekran tasarımlarıyla öne çıktığı belirtildi.

Uygulamanın, toplu ulaşım hizmetleri başta olmak üzere eğitim, istihdam, özel etkinlik, kulüp faaliyetleri, engelli erişilebilir tesisler, engellilere özel hizmetler, sesli kitap, kıble tayini ve sosyal medya hizmetleri sunduğu aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Uygulama, engellilerin talep, öneri ve şikayetlerini de özel olarak tasarlanan portal üzerinden tüm kurumlara kolayca iletebilmelerini sağlıyor. Mobil uygulama mağazalarından indirilebilen uygulama sayesinde engelli vatandaşların, herhangi bir yere ulaşmak istediğinde uygulamayı açıp yalnızca gitmek istediği yeri söylemesi yeterli oluyor. Uygulama gitmek istediği yer için ulaşım alternatiflerinden birini kullanıcının seçmesinin ardından konumundan durağa kadar yürümesi, durakta otobüsün gelmesine kalan sürenin belirtilmesi, engelli yolcunun durakları sesli şekilde takip edebilmesi, ineceği durakta sesli şekilde uyarılması ve otobüsten indikten sonra gideceği yere kadar yol tarifi verilmesine imkan tanıyor."

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