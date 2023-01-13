Karapınar'da yağmur duası yapıldı

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KONYA (AA) - Karapınar İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde yağmur ve kar yağışı için dua edildi.

Kentteki, camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı.

Duanın ardından hutbe okundu, namaz kılındı.

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