Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, bazı futbolcular ile teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken, futbolculardan Cenk Tosun'a da "üçlü" çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra kentte konaklayacağı otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

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