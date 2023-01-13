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KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda, seremoninin ardından yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı diledi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun bir federasyondan daha fazlası olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Biz, 700 bin lisanslı sporcusuyla, sporcuların ailelerini de kattığımız zaman yaklaşık 3,5 milyona yaklaşan sayıyla çok güçlü bir aileyiz. Spor, insanın fiziksel ve ruhsal sağlığının yanında, iyi insan olma becerisini de geliştiren en büyük çalışmadır. Burada bulunan antrenör, hakem ve sporcuların her biri iyi ve kutsal bir yoldadır."



Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise tekvando branşının, Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda başarılı şekilde temsil eden branşlar arasında yer aldığını söyledi.

Kentte düzenlenen şampiyonaya 2 bin 100 sporcunun ve 4 bine yakın sporcu kafilesinin katılım sağladığını aktaran Şahin, tüm sporculara ve teknik ekibe başarı diledi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki müsabakaların ilk günü erkekler 58, kadınlar 53 ve 62 kilolarda müsabakalarla başladı.

Öte yandan, 17 Ocak Salı günü tamamlanacak müsabakaların ardından, 18 Ocak Çarşamba günü Türkiye Para Tekvando Şampiyonası düzenlenecek.

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