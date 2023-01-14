Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Dönüşüm Tribün Projesi"ne taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla başlattıkları "Dönüşüm Tribün Projesi" hakkında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen "Yeşil Tribün" projesiyle sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak adına çalışma yürüttüklerini aktaran Özgökçen, projeye katılanların hem maç izlediğini, hem de çevreye katkı sağladığını dile getirdi.

Özgökçen, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla yeni uygulamayı başlattıklarını belirterek,"Burada 5 pil getireni maçlarımızda misafir edeceğiz. Yeni bir sosyal sorumluluk projesi. Burada önemli olan Konyaspor'a destek sağlamanın yanında çevremize katkı vermek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Konyalı hemşehrilerimizden destek olmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin kampanyada bilet sınırlamasını sorması üzerine Özgökçen, "Ayırdığımız bir tribün var, 1200 kişilik tribünün. Bu dolarsa o maç için dolmuş olacak." yanıtını verdi.

Özgökçen, kulübün sürdürdüğü çevreye yönelik projeleri önemsediklerini, yaşanabilir çevreyi hep birlikte oluşturmanın gerekliliğini belirterek, "Bunu yaptığımız takdirde gençlerimize ve geleceğimize daha güzel yarınlar bırakabiliriz. Herkesin bir gayret göstermesi zorunlu diye düşünüyorum. Atık pil kampanyasının ikinci günündeyiz, 600'ün üzerinde bilet satılmış. Bu atık pet şişe kampanyasını geride bıraktı. İnşallah önümüzdeki maçta bu ilgi daha da artarak devam eder." ifadesini kullandı.

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